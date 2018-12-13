Сумма первого транша от МВФ будет известна 18 декабря

Международный валютный фонд и Украина согласовали новую программу stand-by объемом 3,9 млрд долл. США, которая будет утверждена Советом директоров Фонда. Размер первого транша станет известен 18 декабря.

Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"Украина и МВФ достигли соглашения на уровне правления по новой программе stand-by, и оно будет утверждено на уровне 3,9 млрд долл. США. Это решение будет рассмотрено 18 декабря", - сказал Райс.

Райс отметил, что украинское правительство подтвердило свое намерение продолжать реформы в сфере макроэкономики и реформы для привлечения инвестиций, а также для достижения устойчивого роста экономики.