Тарифный скандал: харьковчане переплатили за проезд почти 170 миллионов гривен

Судебные баталии вокруг новых тарифов в харьковском метрополитене продолжаются уже третий месяц. Повышенные цены - 8 гривен на проезд в "подземке" и 6 - в трамваях и троллейбусах - были утверждены харьковским исполкомом шестого февраля. В мэрии заявили - старые тарифы не покрывают расходов на ремонт подвижного состава и зарплату.

Активисты отметили, что реальная причина повышения - непрозрачная деятельность и отмывание денег с предприятий, в частности, через фирмы-прокладки, а также сокрытие прибыли от рекламы. Последнее стало поводом для расследования правоохранителей.

Но, пока в нем не поставлена ​​точка, юристы Харьковского антикоррупционного центра решили обжаловать новые тарифы за процедурных нарушений. Основанием для этого стали: отсутствие подписи мэра под документом, хотя в тот день он был на работе, и несоблюдение процедуры принятия регуляторного акта.

Эти дела Админсуд пока не рассмотрел по сути, ведь много времени потратили для решения вопроса по обеспечению иска.

Сначала Административный, а потом уже Апелляционный суды по требованию антикоррупционеров приостановили действие новых тарифов, пока не будет принято решение об их законности.

Ведь иначе не существует механизмов компенсации переплат.

Однако в мэрии постановления проигнорировали. Даже несмотря на открытие уголовного производства относительно невыполнения решений суда.

Впоследствии на сайте горсовета появилась информация о начале новой процедуры установления цен на проезд. Уже с соблюдением всех норм.

Активисты это восприняли как фактическое признание их судебных требований законными. И предложили чиновникам мировое соглашение. Но только в том случае, если в мэрии согласятся компенсировать проезд горожанам.

Игорь Черняк, Харьковский антикоррупционный центр

Ми пропонуємо виконкому ввести відстрочку на дію нових тарифів на той час, який пройшов з момента введення їх в дію, до того моменту, як будуть затверджені умови примирення судом, якщо вони будуть затверджені. Тобто ми запропонували домовитись на таких умовах, по-перше: повернення старих тарифів, по друге: введення їх з відстрочкою на ці два місяці, коли харків"яни сплачували за високою ціною. За нашими підрахунками сума коштів, яка була сплачена на сьогодняшній час незаконно харків"янами, складає близько 170 мильйонів гривень

Кроме того, активисты предложили внедрить так называемые динамичные тарифы: если человек пополняет карточку на месяц, то цена за одну поездку - ниже разового билета. А также - провести аудит предприятия, обсудить на общественных слушаниях и увеличить доходы метрополитена за счет рекламы и экономии на закупках через систему Прозорро.

В мэрии заявление зарегистрировали, но оперативно отвечать на предложения не стали.

Директор транспортного департамента, который фактически столкнулся с активистами в дверях, заявил, что спешит.

Сергей Дульфан, нач.транспортного департамента

Девочки, я еду на совещание на железную дорогу!

Ответить официально на предложения активистов представители мэрии должны в четверг, когда назначено заседание по существу.