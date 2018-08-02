Тарифы европейские, а вот доходы - нет: каким образом можно снизить цены на "коммуналку"

02 августа 2018 г. 18:21
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Цены на жилищно-коммунальные услуги, в частности, газ и электрику, европейские, а вот доходы большинства украинцев - мизерные. Люди жалуются, на оплату квитанций тратят заоблачные суммы.

Лариса, пенсионерка:

Тарифы ужасные, неподъемные. Для нас, пенсионеров, это просто петля на шею.
 

Украинцы должны за "коммуналку" не больше 20 процентов ежемесячного дохода, отмечают в политической парти "Основа". Достичь таких показателей можно, сделав несколько решительных шагов. Первый - добыча собственного газа.

Дмитрий Гриценко, руководитель Харьковской областной организации "ПП "Основа":

Украина обладает 3-м запасом в Европе газа, но ежегодно мы добываем всего 20 млрд кубов и не развиваем собственную добычу. Мы можем быть полностью автономной страной, энергонезависимой в плане газоснабжения, электроснабжения. На сегодняшний день это не происходит. Инвестиций в газодобычу нет.

Кроме того, говорят в "Основе", финансовая деятельность коммунальных предприятия должны быть прозрачной, чтобы тарифы были обоснованными, а нормы на потребление услуг - умеренными.

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