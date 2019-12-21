Транзит российского газа: Украина раскрыла детали договоренностей

Украина договорилась о пакетном соглашении о транзите российского газа с 1 января 2020 года. Об этом на брифинге 21 декабря сообщил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

«Транзит российского газа будет», — сказал он.

По словам министра, еще до Нового года Нафтогаз Украины получит от российской стороны $2,9 млрд, присужденные по решению Стокгольмского арбитража. Сумма будет выплачена в денежной форме.

Договор о транзите будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.

В договоре будет зафиксирован минимальный гарантированный объем транзитируемого газа, сказал Оржель.

Он составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в течение последующих четырех лет (2021−2024 годы).

Тарифы на транзит газа будут пересмотрены в сторону увеличения. Их точный размер министр не назвал.

С учетом достижения пакетных договоренностей о транзите, Нафтогаз Украины отзовет иски, поданные к российской стороне в Стокгольмский арбитраж, которые касаются вопросов транзита (на $12 млрд, — ред.). При этом о пересмотре решения, согласно которому Газпром выплатит $2,9 млрд речь не идет.

Министр отдельно отметил важную роль, которую сыграла позиция США при достижении пакетных договоренностей.