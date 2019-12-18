Трейдинг на Форекс — основные правила успешной торговли®

Рынок Форекс — удобный способ увеличить свое благосостояние с минимальными вложениями. Если есть небольшие сбережения, то их можно направить на торговлю валютами или инвестировать средства — это будет более выгодно, чем просто сохранять деньги на счете.

Поскольку торговля на рынке Форекс зависит от грамотной стратегии, а не от слепой удачи, в самом начале трейдеру понадобится профессиональная помощь. Компания PMTrade на странице https://pmtrade.com/trading-tools готова оказать любую поддержку трейдерам в Украине и предоставить широкий набор инструментов.

Торговля на Форекс — основы построения грамотной стратегии

Профессиональные трейдеры Форекс используют для получения прибыли разные инструменты и стратегии. Кто-то предпочитает инвестировать в акции и цветные металлы, кто-то зарабатывает на торговле валютой.

При этом главным секретом успеха можно назвать максимально разнообразный портфель. Начинающим трейдерам рекомендуется:

уделять внимание всем доступным инструментам в равной степени — например, вкладывать деньги не только в валюты, но и в индексы;

участвовать не только в быстрых, но и в долгосрочных сделках;

с осторожностью вкладывать средства в прибыльные, но рискованные мероприятия, одновременно совершая инвестиции с повышенной надежностью.

К примеру, покупка акций хорошо зарекомендовавшей себя и надежной компании может показаться не слишком прибыльной. Но зато дивиденды будут поступать стабильно и без рисков. Часть средств при этом по-прежнему можно пустить в более рискованные проекты — главное, не вкладывать все деньги только в одно направление.

При использовании надежной брокерской платформы украинские трейдеры могут осуществлять:

торговлю валютами Форекс и криптовалютами;

торговлю индексами и цветными металлами;

торговлю акциями и фьючерсами.

Сбалансированный портфель позволяет оставаться в выигрыше в любой ситуации. Даже при неустойчивой экономике, в периоды резких взлетов или неожиданных падений, трейдер все равно будет получать определенную прибыль и терять на сделках минимальные средства.

При освоении рынка Форекс важно уделять время изучению теоретических материалов и аналитики. С уверенностью предсказать развитие экономики не могут даже профессиональные эксперты. Однако понимание главных правил рынка дает возможность составлять краткосрочные прогнозы — и делать правильные ставки при совершении тех или иных операций.