Три инструмента, которые сильно упростят заготовку дров на зиму®

Несмотря на достаточно высокий уровень газификации, в Украине еще много отдаленных сел и даже поселков не имеют централизованного газоснабжения. Как итог, для отопления своих домов и квартир люди вынуждены использовать либо дорогое электричество, либо твердое топливо. Многие выбирают второй вариант, так как он не только дешевле, но и безопаснее – не перегружает и так устаревшие электрические сети.

В качестве топлива используются пеллеты, торфяные брикеты, прессованные отходы маслозаводов, уголь. Но чаще всего для отопления выбирают дрова, поскольку этот материал самый доступный и недорогой. Если вы установили дома твердотопливный котел и планируете сжигать в нем дрова, обязательно дочитайте статью до конца. Вы узнаете, без каких инструментов не обойтись во время заготовки топлива.

Цепная бензопила

Эксперты интернет-магазина motoblok.biz, который специализируется на садовой технике, рассказали, что в первую очередь вам потребуется купить бензопилу. Дерево в лесхозах заготавливается и продается метровыми отрезками, потому что подсчет ведется по количеству складометров. Для использования в котлах такие заготовки нужно распилить минимум на три чурки. С этой задачей может справиться только бензопила.

В motoblok.biz пояснили, что цены на бензопилы сегодня зависят от нескольких параметров:

бренда;

мощности двигателя;

класса техники;

способа натяжки цепи.

Эксперты рекомендуют покупать брендовую пилу полупрофессионального класса, которая прослужит без поломок несколько сезонов. Для домашнего использования отлично подойдет бензопила фореста, Oleo-Mac, McCulloch, или AL-KO.

Электрический дровокол

После того, как вы с помощью бензопилы сделали из привезенных метровых заготовок нужные по длине чурки, их необходимо расколоть на небольшие куски для загрузки в топку. Делать это топором или колуном с помощью физической силы долго и тяжело. Гораздо удобнее купить дровокол, и с его помощью быстро разбить дрова на нужный размер.

Специалисты motoblok.biz рассказали, что сегодня существуют два типа механических дровоколов:

конусный, который ввинчивает специальную насадку в бревно и раскалывает его на части. Скорость работы невысокая, но устройство очень безопасное;

реечный, с подвижным элементом, который подает бревно и раскалывает его о неподвижный клин.

Оба варианта дровоколов имеют свои особенности использования, но точно позволят в разы сократить время на заготовку дров. Для небольшого объема домашней заготовки стоит выбирать модели мощностью до 2 кВт.

Садовый измельчитель

В твердотопливном котле очень хорошо горит не только колотая древесина, но и измельченные древесные отходы, так называемая щепа. Ее можно получить из веток и оставшихся после расчистки сада и территории деревянных обрезков. С помощью компактного садового измельчителя все эти неудобные материалы превращаются в компактные щепки, которые можно хранить в мешках.

С таким набором садовой техники вы сможете очень быстро и эффективно обрабатывать любую древесину. На ту работу, которую может выполнить современная техника за пару часов, в ручном режиме уйдет несколько дней. Поэтому на автоматизации не стоит экономить.