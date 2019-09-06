 

У фермеров из незаконного пользования забрали более 30 гектаров сельхозземель

06 сентября 2019 г. 15:20
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На Харьковщине из незаконного пользования забрали более 30 га сельхозугодий.

Такое решение принял Восточный апелляционный хозяйственный суд, удовлетворив исковые требования прокурора о возвращении государству земельного участка площадью почти 33 га, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Алексей Лесенко, указанный участок в Богодуховском районе области в 1996 году получил в пользование местный житель для ведения фермерского хозяйства. 

В конце 2017 фермер умер. По закону действие государственного акта о праве пользования землей фактически прекратилась с его смертью. В таком случае право собственности не переходит к наследникам, и участок должен вернуться государству.

Однако члены фермерского хозяйства продолжили пользоваться угодьями без надлежащих правовых оснований, платя в бюджет только земельный налог, а не арендную плату.

В связи с этим прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований прокурора, однако Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

 

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