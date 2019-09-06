У фермеров из незаконного пользования забрали более 30 гектаров сельхозземель

На Харьковщине из незаконного пользования забрали более 30 га сельхозугодий.
Такое решение принял Восточный апелляционный хозяйственный суд, удовлетворив исковые требования прокурора о возвращении государству земельного участка площадью почти 33 га, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Алексей Лесенко, указанный участок в Богодуховском районе области в 1996 году получил в пользование местный житель для ведения фермерского хозяйства.
В конце 2017 фермер умер. По закону действие государственного акта о праве пользования землей фактически прекратилась с его смертью. В таком случае право собственности не переходит к наследникам, и участок должен вернуться государству.
Однако члены фермерского хозяйства продолжили пользоваться угодьями без надлежащих правовых оснований, платя в бюджет только земельный налог, а не арендную плату.
В связи с этим прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований прокурора, однако Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.