У Кернеса планируют потратить 15 миллионов на ремонт фонтана у Дворца спорта – ХАЦ

Харьковский горсовет планирует потратить почти 15 миллионов гривен на капитальный ремонт фонтана возле Дворца Спорта, расположенный по проспекту Петра Григоренко, 2А. Об этом пишет Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные по закупкам Департамента коммунального хозяйства в системе "ProZorro".

Как указывается, работы планируют сделать до конца 2021 года.

В рамках капремонта планируется разбор существующей конструкции фонтана, перекладывание трубопроводов и монтаж новой техники.

Также планируется на территории возле фонтана установить 10 урн и 20 парковых скамеек.

Как отметили в ХАЦ, до этого, этот фонтан после ремонта, торжественно открывали, 9 лет назад, в августе 2011 года.

Также харьковские антикоррупционеры напомнили, что фонтан с обезьянами в саду им. Шевченко обошелся харьковчанам в 51 миллион гривен, а на реконструкцию фонтана со светомузыкой в ​​том же саду им. Шевченко вообще потратили более 2 млн евро.