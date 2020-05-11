Участникам коррупционной схемы, организованной на харьковском «Электротяжмаше», грозит до 6 лет тюрьмы

Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с детективами НАПК объявила о завершении досудебного следствия в деле об коррупционной схеме на заводе "Электротяжмаш", которая нанесла убытков на сумму 13,7 млн гривень, сообщает пресс-служба САП.

В настоящее время уголовные дела открыты всем подозреваемым в деле: двум заместителям директора ГП "Завод "Электротяжмаш", начальнику управления "Завода "Электротяжмаш", конечному бенефициару чешской компании-участницы схемы, а также директору чешской компании-участницы и их защитникам.

"В 2017 году должностные лица ГП "Завод "Электротяжмаш" при посредничестве подконтрольной им компании, которая зарегистрирована в Чешской Республике (г. Прага), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика). Однако следствием выяснилось, что запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании по 600,3 тыс. евро, были реализованы литовской компании за почти вдвое большей стоимостью, а именно 1,22 млн евро", - сообщает САП.

В результате схемы ГП "Завод "Электротяжмаш" недополучило 13,7 млн гривен. Пока всем участникам схемы инкриминируется ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.