Украина получила 500 млн евро от ЕС

10 июня 2020 г. 15:48
Источник: Цензор.нет
40 просмотров

Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В министерстве сообщили, что транш на 500 млн евро поступил в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. Средства направят на финансирование расходов госбюджета, что будет способствовать улучшению платежного баланса и снижению финансового давления по погашению других кредитов.

Также сообщается, что получение льготного кредита стало возможным после того, как Украина выполнила 12 специальных условий по реформам в сферах:

  • противодействия и борьбы с коррупцией;
  • социальной политики;
  • предотвращения отмывания денег;
  • энергетики;
  • таможенной политики;
  • реформирования налоговой и таможенной служб;
  • корпоративного управления в государственных банках;
  • противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;
  • снижения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе и в связи с новой программой сотрудничества с МВФ.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53