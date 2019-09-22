Украинцы летом покупали рекордно дорогие автомобили

Летом 2019 г. в Украине были проданы рекордно дорогие автомобили. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

"Абсолютный рекорд цены автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600 – более 800 тыс. долл. На его фоне несколько проданных летом Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене 570-670 тыс. выглядят не столь впечатляюще", - пишет издание.

Кроме того, украинцы приобрели несколько Bentley Bentayga и Continental GT и GTC по цене в районе 300-380 тыс. долл., Lamborghini Urus - за 280-300 тыс. долл., Aston Martin DBS - за 380 тыс. долл.

Всего же за 3 летних месяца было продано около сотни дорогих люксовых автомобилей ценой свыше 200 тыс. долл.