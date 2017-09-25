Украинские банки сменили убытки на многомиллиардную прибыль

25 сентября 2017 г. 11:39
Источник: Новое Время
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Банковская система Украины в январе-августе 2017 года получила чистую прибыль в размере 3,4 млрд грн, тогда как за соответствующий период 2016 года чистый убыток банков составлял 6,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным центробанка, в августе платежеспособные банки получили чистую прибыль в размере 3,7 млрд грн.

Доходы банков за январь-август составили 119,7 млрд грн, расходы – 116,3 млрд грн.

Напомним, что чистый убыток платежеспособных банков в 2016 году составил 159,4 млрд грн.

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