Ущерб на 300 тысяч гривен: на Харьковщине будут судить незаконных лесорубов

Двух жителей Нововодолажского района будут судить за незаконную вырубку деревьев на сумму свыше 300 тысяч гривен. Обвинительный акт в отношении фигурантов по указанному факту направлен в суд, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 15 мая правоохранителям поступило сообщение о том, что в селе Бражники неизвестные спилили большое количество деревьев.

Прибывшие на территорию лесного массива полицейские обнаружили на месте 33-летнего и 35-летнего жителей поселка Новая Водолага.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли автомобиль «ВАЗ 2104», бензопилу и спиленную древесину - 26 деревьев дуба и дерево клена.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемым грозит наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.