Ущерб на миллионы: харьковскому госисполнителю грозит тюрьма из-за продажи госсобственности

18 августа 2020 г. 16:50
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В Харькове будут судить старшего государственного исполнителя Восточного межрегионального управления Министерства юстиции по факту злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, повлекшей тяжкие последствия интересам государства (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины) .

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительное заключение в отношении него направлено в суд.

Как было установлено в ходе досудебного расследования, государственный исполнитель, злоупотребляя своими полномочиями, обратил взыскание на нежилые помещения общей площадью более 5 тысяч кв. м, которые находились в хозяйственном ведении государственного научно-исследовательского института и в собственности Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. 

В дальнейшем указанные помещения были реализованы путем проведения электронных торгов в пользу одного из обществ с ограниченной ответственностью и физического лица в нарушение  Закону Украины «О введении моратория на принудительную реализацию имущества».

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 4 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

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