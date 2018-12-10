Утверждены новые тарифы на горячую воду и отопление в Харькове

Сегодня, 10 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в ходе открытого заседания утвердила новые тарифы на тепло и горячую воду в Харькове.

Заседание комиссии транслировалось в прямом эфире на канале НКРЭКУ в YouTube.

По итогам заседания комиссия утвердила следующие тарифы на централизованное отопление:

для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счётчиками тепла — 1539 гривен 50 копеек за гигакалорию (сейчас — 1307 гривен 39 копеек);

для абонентов жилых домов без счётчиков тепла — 39 гривен 38 копеек за 1 квадратный метр в месяц(сейчас — 33 гривны 44 копейки).

Тариф на горячее водоснабжение составит:

при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения — 93 гривны 22 копейки за 1 кубометр (сейчас — 80 гривен 71 копейка);

без полотенцесушителей — 86 гривен 32 копейки за 1 кубометр (сейчас — 74 гривны 85 копеек).

Действовать новые тарифы начнут после их официального опубликования.