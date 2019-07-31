В Богодуховском районе выявили нелегальных лесорубов: открыто уголовное дело

На Богодуховщине полицейские выявили факт незаконной порубки леса.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 29 июля в полицию поступило сообщение о том, что работники государственного предприятия загрузили в автомобиль "МАЗ" с манипулятором бревна сосны в количестве 155 штук длиной около 4 м каждая, диаметром от 17 см до 39 см.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия двух мужчин 27 и 47 лет.

Разрешения на проведение вырубки леса они не имели.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.