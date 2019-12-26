В гаражном кооперативе на Алексеевке незаконно разливали спирт: изъято 12 тонн

В Харькове в одном из гаражных кооперативов выявили 12 тонн спирта.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, алкоголь полицейские обнаружили во время общегосударственных профилактических мероприятий по противодействию нелегальному обороту спирта и ликероводочных изделий.

С 25 декабря работники полиции начали проверку объектов возможного незаконного оборота спирта, а именно складов, баз, гаражных кооперативов, «наливаек» и других заведений.

На улице Буковой правоохранители обнаружили гаражный бокс, в котором незаконно разливали спирт. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 12 тонн жидкости.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Злоумышленники, причастные к незаконной деятельности, устанавливаются.