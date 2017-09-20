В горсовете решили продавать имущество территориальной громады используя ProZorro.Продажи

20 сентября 2017 г. 21:22

Сегодня, 20 сентября, на сессии Харьковского городского совета депутаты приняли решение "О продаже имущества территориальной громады г. Харькова с использованием электронной торговой системы ProZorro. Продажи.

Согласно проекту решения, коммунальным предприятиям, которые находятся в коммунальной собственности осуществлять продажу основных фондов, которые подлежат списанию, путем электронных торгов (аукционов) с использованием ProZorro. Продажи.

Однако, антикоррупционеры ранее говорили о том, что представители горсовета уже находят способы обойти условия системы закупок Prozorro. К примеру, отмечают антикоррупционеры, контрагентами метрополитена остались фирмы, аффилированные с директором подземки Вячеславом Стаматиным и главой Холодногорской администрации Максимом Мусеевым, а поставщики продуктов питания в школы и детские сады  буквально кочуют из района в район. В итоге только за последний год всплыли такие скандальные закупки, как 55 килограммов красной икры для КП "Харьководоканал," гвозди и шурупы по двойной цене для метрополитена, многотонные партии тушенки и овощей для садов, на продаже которых оппоненты отказывались скинуть более 50 гривен. Поэтому, предостерегают антикоррупционеры, если чиновники используя ProZorro. Продажи найдут способ ограничить число потенциальных покупателей, и аукционы будут проводить по цене ниже рыночной, то часть средств снова будет идти мимо городской казны.

 

 

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