В Харькове незаконная бизнесвумен продавала нелегальный кальянный табак

Харьковские налоговики в рамках операции «Акциз-2018» обнаружили очередной факт незаконной продажи табака.

Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк, передает пресс-служба ГФС Украины в Харьковской области.

Оперативники налоговой полиции установили, что в одном из кафе города Харькова незаконно продаются табачные изделия с нарушением действующего законодательства.

19-летняя харьковчанка продавала табак для кальяна как в кафе, так и через Интернет, не имея при этом никаких документов.

У девушки не было свидетельства о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и лицензии на право осуществления розничной торговли табачными изделиями.

Из незаконного оборота изъяли табак для кальяна в ассортименте на сумму около 274 тысяч гривен.

По данному факту составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.