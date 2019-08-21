 

В Харькове энергетики выявили факты хищения электроенергии и оборудования

21 августа 2019 г. 16:16
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Работники службы экономической безопасности акционерного общества "Харьковоблэнерго» разоблачили факты хищения энергетического оборудования и электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании.

В первом случае в Харькове неизвестные охотники за металлом сняли двери с трансформаторной подстанции по ул. Ващенковской.

Во время проверки возможных мест сбыта украденного, энергетики напали на след воров. В одном из пунктов приема металлолома были обнаружены пропавшие двери с подстанции. О данном факте сообщили в полицию, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и злоумышленников,  причастных к преступлению.

Во втором случае сотрудники службы экономической безопасности совместно со специалистами Холодногорского районного отделения «Харьковоблэнерго» обнаружили кражу электроэнергии в  частном домовладении по ул. Гарнизонной. Там, по полученной информации,  происходило потребление неучтенной электроэнергии.

По указанному адресу была направлена ​​рейдовая бригада. Представители энергетической компании обнаружили смонтированную скрытую проводку, подключенную к катодной станции. Провод был подключен под землей.

По выявленному факту составлен акт о нарушении правил розничного рынка электрической энергии. Горе-хозяину дома теперь придется уплатить доначисления по акту в сумме более 30 000 гривен.

 

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