В Харькове намерены изменить стоимость отопления: состоится обсуждение тарифов

КП "Харьковские тепловые сети" намерено пересмотреть тарифы на теплоснабжение по филиалу "ТЭЦ-3" с 1 января 2020.

Соответствующее обоснование опубликовано на сайте КП«ХТС».

Основными причинами пересмотра с 01.01.2020 г. действующих тарифов на отпуск электрической энергии и выработку тепловой энергии по филиалу «ТЭЦ-3», как считают в ХТС, являются: изменение стоимости природного газа для всех категорий потребителей, увеличение расходов на оплату труда, увеличение расходов на электроэнергию и воду и др.

В связи с данными факторами в «ХТС» рассчитали два варианта изменения тарифов.

В первом случае, учитывая фактическую цену газа на уровне 5079 грн / тыс. куб. м, тарифы на отопление для населения снизятся на 10,69%, до 842,39 грн / Гкал без НДС. На 21,76% упадет стоимость отопления для бюджетных организаций.

Второй случай предусматривает следующее: при стоимости природного газа в размере 7790 грн / тыс. куб. м. теплоснабжение для населения подорожает на 28,62%, до 1213 грн / Гкал, а для бюджетных организаций - на 16,91%.

Также в «ХТС» отметили, что 1 июля 2019 г. предприятие покупает электрическую энергию на собственные нужды на рынке «на сутки вперед» и внутренне суточном рынке и по договору об урегулировании небалансов.

Как сообщается на сайте "ХТС", замечания и предложения к проекту данного решения принимаются предприятием до 21 сентября включительно в письменном или электронном виде.

Открытое обсуждение по корректировке тарифов на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии филиалом "ТЭЦ-3" назначено на 23 сентября. Начало – в 10:00.