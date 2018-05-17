В Харькове разоблачили мошенников, которые обманывали возле супермаркетов пенсионеров

17 мая 2018 г. 12:09
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Прокуратура области направила в суд обвинительные акты по 3 организаторам и 7 исполнителям организованной преступной группы, которая под предлогом акций в супермаркетах выманивали деньги у покупателей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мошенникам инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой (ч.4 ст. 190 УК Украины)

Установлено, что летом 2017 3 жительницы Луганской и Донецкой областей, неоднократно судимые, в том числе и за мошенничества, создали преступную группу, к которой привлекли жителей других регионов Украины. Почти все они ранее судимы.

возле супермаркетов злоумышленники подходили преимущественно к пожилым людям  под предлогом проведения акций на товары и предлагали конверт, в котором якобы находилась карточка на скидку в 50% на все товары в магазине.

Для того, чтобы ее получить, жертвы должны были доказать свою платежеспособность и активировать карточку. То есть, в конверт с карточкой клиент должен положить определенную сумму денег. Злоумышленники сообщали, доверчивым людям, что размер суммы влияет на скидку и другие условия.

Затем пакет запаковывали и возвращали хозяину денег.

Однако денег в конверте  уже не было – мошенники их незаметно подменяли «куклами».

На следующий день жертвам было необходимо явиться по указанному адресу и активировать карточку. Тогда же жертве якобы должны были вернуть деньги.

Однако, когда на следующий день люди хотели активировать карту, выяснялось, что никакой акции не было, а в конверте вместо денег оказывалась бумага.

 В группировку входило 4 подгруппы, которые действовали в разных местах. В каждой из них «работали» по 3-4 человека.

 В частности, на территории Харькова правоохранители установили 14 эпизодов их деятельности, в результате чего пострадавшим причинен ущерб на сумму свыше 500 тысяч гривен.

Следствие установило всех 18 человек, причастных к мошеннической схеме.

Ранее 5 человек, принимавших участие в отдельных эпизодах деятельности группы, суд уже осудил по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Уголовное производство в отношении еще одного мошенника-исполнителя сейчас рассматривает Московский районный суд Харькова.

Двое подозреваемых - 28-летняя женщина и 32-летний мужчина – в данный момент находятся в розыске.

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