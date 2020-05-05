В Харькове разоблачили незаконную деятельность сети игральных салонов

В Харькове 4 мая правоохранители задержали группу лиц, причастных к организации незаконной деятельности сети игорных заведений в городе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители провели обыски сети игорных заведений, в которых проводились азартные игры на стимуляторах игровых автоматов, а также по месту жительства и в автомобилях фигурантов.

Во время обысков полицейские изъяли 22 игровых автомата, электронную рулетку на 6 посадочных мест, 8 единиц компьютерного оборудования, мобильные телефоны, банковские карты различных банковских учреждений, "черновую" бухгалтерскую документацию, денежные средства в сумме более 30 000 гривен, полученные от занятия незаконным игорным бизнесом, и другое имущество.

Двум фигурантам, причастным к противоправной деятельности, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрен штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.