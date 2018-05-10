В Харькове за подделку золота на полмиллиона гривен будут судить ювелира

10 мая 2018 г. 11:20
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Прокуратура направила в  суд обвинительный акт по 42-летнему харьковчанину по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Подозреваемый работал мастером на ювелирной фабрике.

"Досудебным расследованием установлено, что летом 2017года человек присвоил более 780 грамм золота 585 пробы. Часть драгоценного металла он заменил на другой металл, который не представляет большой материальной ценности. Еще в части золота - умышленно занижал пробу. Таким образом, он изменил его стоимость, чтобы заработать на разнице. Разоблачили злоумышленника во время инвентаризации ", - рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Эдуард Новиков.

 Сумма ущерба, нанесенного предприятию злоумышленником, составляет почти полмиллиона гривен.

 Мужчина свою вину не признает, со следствием не сотрудничает.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Видео: 

Ювеліра, що підміняв золото на залізяки та за місяць заробив півмільйона гривень, судитимуть

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