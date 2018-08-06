В Харьковском районе за кражу кабеля задержали мужчину

В полицию обратился представитель регионального филиала одного из публичных акционерных обществ и сообщил о том, что неизвестные демонтировали кабель магистральной связи в Мерефе.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители установили, что к краже причастен безработный 23-летний местный житель.
В течение нескольких дней злоумышленник с помощью топора и лопаты выкапывал и вырезал кабель.
Всего он похитил 28 метров проволоки, чем нанес предприятию материальный ущерб на сумму почти 7000 гривен.
Похищенное подозреваемый выпаивал и сдавал в пункт приема металлолома.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.