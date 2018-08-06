В Харьковском районе за кражу кабеля задержали мужчину

В полицию обратился представитель регионального филиала одного из публичных акционерных обществ и сообщил о том, что неизвестные демонтировали кабель магистральной связи в Мерефе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что к краже причастен безработный 23-летний местный житель.

В течение нескольких дней злоумышленник с помощью топора и лопаты выкапывал и вырезал кабель.

Всего он похитил 28 метров проволоки, чем нанес предприятию материальный ущерб на сумму почти 7000 гривен.

Похищенное подозреваемый выпаивал и сдавал в пункт приема металлолома.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.