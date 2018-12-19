В Харьковской области на водохранилище поймали браконьера

18 декабря на Краснооскольском водохранилище в районе поселке Подлиман Боровского района рыбоохранный патруль задержал браконьера.

Как сообщили в Госрыбагентстве Украины, к тому моменту мужчина успел наловить 85 килограммов рыбы.

Рыбоохранный патруль на месте обнаружил нарушителя, который ловил рыбу с помощью запрещенного орудия – сетей в количестве пяти штук.

Незаконный улов составил 70 лещей, три сома, три судака, семь карасей и 10 щук.

Своими действиями злоумышленник причинил государству ущерб на сумму 18 тысяч 200 гривен.