В Харьковской области на водохранилище поймали браконьера

19 декабря 2018 г. 10:22
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18 декабря на Краснооскольском водохранилище в районе поселке Подлиман Боровского района рыбоохранный патруль задержал браконьера.

Как сообщили в Госрыбагентстве Украины, к тому моменту мужчина успел наловить 85 килограммов рыбы.

Рыбоохранный патруль на месте обнаружил нарушителя, который ловил рыбу с помощью запрещенного орудия – сетей в количестве пяти штук.

Незаконный улов составил 70 лещей, три сома, три судака, семь карасей и 10 щук. 

Своими действиями злоумышленник причинил государству ущерб на сумму 18 тысяч 200 гривен.

 

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