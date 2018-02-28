В Харьковской области выявили незаконное производство фальсификата ГСМ почти на 24 миллиона гривен

28 февраля 2018 г. 15:51
81 просмотр

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков совместно с ГПУ прекратили работу незаконного производства фальсифицированных горюче-смазочных материалов, которое функционировало в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины в Харьковской области.

В рамках проведения операции «Акциз-2018» и расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины правоохранители установили, что в Харьковской области происходит незаконное приобретение через подконтрольные предприятия сырой нефти и газового конденсата. 

Из них на подпольном заводе путем нагрева и выпаривания изготавливали фальсифицированный бензин, дизельное топливо и мазут.

При этом использовалось промышленное оборудование, которое обеспечивало массовое производство фальсификата.

Изготовленные таким образом горюче-смазочные материалы  продавали на одной  из АЗС Харьковской области.

Правоохранители  на подпольном заводе изъяли и передали на ответственное хранение нефть, газовый конденсат, бензин, мазут, абсорбент дизельного топлива и дизельное топливо, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.

Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 23800000 гривен.

Продолжаются следственные действия.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.