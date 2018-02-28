В Харьковской области выявили незаконное производство фальсификата ГСМ почти на 24 миллиона гривен

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков совместно с ГПУ прекратили работу незаконного производства фальсифицированных горюче-смазочных материалов, которое функционировало в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины в Харьковской области.
В рамках проведения операции «Акциз-2018» и расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины правоохранители установили, что в Харьковской области происходит незаконное приобретение через подконтрольные предприятия сырой нефти и газового конденсата.
Из них на подпольном заводе путем нагрева и выпаривания изготавливали фальсифицированный бензин, дизельное топливо и мазут.
При этом использовалось промышленное оборудование, которое обеспечивало массовое производство фальсификата.
Изготовленные таким образом горюче-смазочные материалы продавали на одной из АЗС Харьковской области.
Правоохранители на подпольном заводе изъяли и передали на ответственное хранение нефть, газовый конденсат, бензин, мазут, абсорбент дизельного топлива и дизельное топливо, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.
Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 23800000 гривен.
Продолжаются следственные действия.