В Харьковской области запустили скоростной поезд для экспортеров товаров в страны Европы

Пилотный проект «Слобожанский экспорт в ЕС» позволил сократить сроки доставки продукции наших предприятий к границам европейских стран с 15 до 2 суток.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

В 2017 году экспорт товаров и услуг харьковских предприятий в страны ЕС увеличился на 17,2% и составил 307,7 млн долл. США. В том числе экспорт товаров составил 234,6 млн долл. (увеличился на 17,7%), экспорт услуг – 73,1 млн долл. (увеличился 15,7%).

«Мы твердо настроены на закрепление и развитие этих результатов. Уже в январе-феврале текущего года показатель экспортных поставок товаров в страны ЕС составил 45,8 млн долларов США и увеличился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - рассказал первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.

Он отметил, что одним из ключевых среди таких вопросов долгое время была продолжительность прохождения грузов до границы с европейскими странами. Она составляла от 10 до 15 суток, что иногда приводило к нарушению условий контрактов с европейскими партнерами.

Поэтому по инициативе руководителя области Юлии Светличной и при поддержке ПАО «Укрзалізниця» провели эксперимент по сокращению продолжительности поставки грузов из Харькова в страны-члены ЕС.

«В частности, проектом предусматривалось формирование экспериментального поезда «Слобожанский экспорт в ЕС» и отправки его по специально разработанному ускоренному графику из Харьковской области к западной границе Украины. Это обеспечило существенное ускорение прохождения нормативного суточного расстояния в несколько раз. До границы с ЕС товары доставлялись в течение 1,5 - 2 суток, - рассказал Марк Беккер.

По данным первого заместителя председателя ХОГА, существенные экспортные поставки харьковских товаров среди стран Европейского Союза в 2017 году осуществлялись в Польшу (34,3 млн долл.), Германию (31,9 млн долл.), Венгрию (20,9 млн долл.), Нидерланды (20,3 млн долл.), Испанию (18,6 млн долл.), Литву (13,2 млн долл.), Словакии (12,9 млн долл.), Италии (12,8 млн долл.), Румынии (12,1 млн долл.).

Основная экспортная продукция - машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование, продукты растительного происхождения, готовые пищевые продукты, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности, недрагоценные металлы и изделия из них, изделия из камня, гипса, цемента.