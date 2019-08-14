 

В Харьковской ОГА разорвали соглашение на реконструкцию Шаровки - ХАЦ

14 августа 2019 г. 14:10
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Департамент капитального строительства Харьковской ОГА разорвал соглашение с физлицом-предпринимателем Кондаковой Татьяной Сергеевной по проектированию реставрации усадьбы Шаровка за 8990000 гривен.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на данные, опубликованные на сайте «Прозорро».

Как отмечается, соглашение, подписанное 23 июля, было разорвано по взаимному согласию сторон.

В ХАЦ напомнили, что до конца 2020 года должны разработать научно-проектную документацию на первоочередные неотложные консервационные и противоаварийные (реставрационные) работы дворцово-паркового комплекса «Усадьба» по ул. Санаторская, 8 в с. Шаровка Богодуховского района.

По данным харьковских антикоррупционеров, Татьяна Кондакова для предоставления услуг наняла 16 работников по гражданско-правовым договорам. Она зарегистрирована как СПД в 2016 году в поселке Максимовка Богодуховского района. В одном доме с ней также прописан Александр Кондаков, который с недавних пор владеет и управляет харьковским ООО «Индиго Групп». Ранее Кондаков был директором «Индиго Групп», а основателями были Виталий Говоруха из Харькова и Павел Бабенко также из Максимовки.

Как отметили в Харьковском антикоррупционном центре, по их данным, Кондакову подозревает в завладении государственных средств в крупных размерах во время реконструкции водонапорной башни в Богодуховском районе.

Она выполняла технадзор на работах, где субподрядчиком было ООО «Индиго-Групп».

Уволенный 5 июня заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Шахненко декларировал, его сын, Евгений Шахненко-младший, получал средства от Павла Бабенко в качестве зарплаты по основному месту работы, а также от «Индиго Групп» - по гражданско-правовому договору.

«Индиго Групп» была главным подрядчиком по восстановлению Балаклеи после взрывов на военных складах. С ней заключили 33 договора на 38280000 гривен.

По данным «Харьковского антикоррупционного центра», фирма формировала дефектные акты после выделения средств, не выполняла запланированные работы, завышала стоимость стройматериалов в разы. По подсчетам руководителя «ХАЦ» Дмитрия Булаха, было присвоено около 50% средств.

Всего, по данным ХАЦ, «Индиго Групп» взяла подрядов на 784,90 млн грн., а Кондакова - на 13,90 млн грн.

 

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