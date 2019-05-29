В «Харьковводоканале» обсудили тарифы на следующий год

29 мая 2019 г. 12:35
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Сегодня, 29 мая, в «Харьковводоканале» провели открытые слушания, где предложили увеличить стоимость услуги водоснабжения с 13, 14 грн до 16,76 грн (с НДС), водоотведение — с 6,7 грн до 11,24 грн (с НДС).

Об этом сообщает UA: Харків

Так, среди причин подорожания коммунальщики назвали изменение стоимости электроэнергии, рост минимальной заработной платы, расходы на ремонт и подорожание реагентов.

После обсуждения этот проект направят в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. По словам заместителя директора КП «Харьковводоканал» Яны Хайло, если тарифы утвердят, они могут вступить в силу с 1 января 2020.

 

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