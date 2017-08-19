В Кабмине заявили о снижении норм потребления газа

В Кабинете Министров сообщили о снижении на 25% нормы потребления газа для людей, у которых не установлены счетчики. Такое решение было принято на заседании правительства 18 августа, передают Українські Новини.

Таким образом, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц.

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма снижена с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя - с 14 до 10,5 куб. м.

В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту будет установлена в 5,4 куб. м на человека в месяц.