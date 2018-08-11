В Киевском районе мужчина украл из подвала электрокабель

11 августа 2018 г. 11:11

10 августа около 23:00 в полицию поступило сообщение от сотрудника телефонной компании о том, что в подвале дома по улице Героев Труда сработала сигнализация.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по указанному адресу сразу выехал наряд полиции.

Прибывшие полицейские задержали злоумышленника на выходе из подвала.

Он успел похитить около 20 метров электрокабеля.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что 38-летний ранее судимый задержанный причастен к совершению ряда краж электрокабеля на территории района.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

 

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