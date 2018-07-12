В Краснокутском районе фермер незаконно получил в аренду 46 гектаров земли

Прокуратура в суде требует вернуть государству земли стоимостью более 1500000 гривен, выделенные без проведения аукциона.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск о возврате в госсобственность 46 га сельхозугодий.

По словам заместителя руководителя местной прокуратуры Юрия Ковалева, речь идет об участках общей стоимостью более 1600000 гривен, расположенных на территории Рябоконевского сельского совета Краснокутского района.

Как установлено, 46 га земель сельскохозяйственного назначения в 2014 году без проведения торгов получил в аренду на 49 лет местный житель для ведения фермерского хозяйства.

Однако, как выяснилось, мужчина арендовал участки для расширения уже сложившейся предпринимательской деятельности, более того, ранее он уже получал земли на льготных условиях, в связи с чем фермер должен был пройти процедуру аукциона.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть незаконно выделенные участки государству.