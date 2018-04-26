В Красноградском районе наемные работники украли с предприятия около двух тонн металла

С заявлением об исчезновении изделий из металла в полицию обратился руководитель одного из предприятий Красноградского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказал начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец, полицейские установили злоумышленников.

Ими оказались 39, 31 и 27-летние жители Первомайского.

Как выяснилось, заявитель нанял их для выполнения демонтажных работ металлоконструкций на территории хозяйства.

Однако злоумышленники решили воспользоваться возможностью и вывезли с территории предприятия около двух тонн металлолома.

Своими действиями они нанесли хозяйству материальный ущерб почти на 14 тысяч гривен.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Похитителям металлолома грозит до 5 лет лишения свободы.