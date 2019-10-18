В Красноградском районе разоблачили незаконного лесоруба, спилившего дубы

В лесополосе вблизи села Ивановское Красноградского района Харьковской области 17 октября полицейские задокументировали факт незаконной вырубки леса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Выяснилось, что злоумышленником, который незаконно срубил 4 ствола деревьев породы дуб, оказался 52-летний житель соседнего села.

Спиленные деревья и бензопилу правоохранители изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.