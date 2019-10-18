 

В Красноградском районе разоблачили незаконного лесоруба, спилившего дубы

18 октября 2019 г. 13:00
1 просмотр

В лесополосе вблизи села Ивановское Красноградского района Харьковской области 17 октября полицейские задокументировали факт незаконной вырубки леса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Выяснилось, что злоумышленником, который незаконно срубил 4 ствола деревьев породы дуб, оказался 52-летний житель соседнего села.

Спиленные деревья и бензопилу правоохранители изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.