В метрополитене объяснили, почему у них растут убытки

По итогам 2019 года убытки метро составили 266 миллионов гривен, что в два раза больше чем в 2018 году. Ответ директора КП "Харьковский метрополитен", на вопрос, почему так произошло, зачитал на сессии горсовета Геннадий Кернес. Дирекция ответила, что связано это с тем, что в Харькове произошел отток работоспособного населения и люди стали меньше ездить, кроме того, часть из них до сих пор езит по 5 грн, так как пополнили карточки ещё до подорожания.

Оппоненты же мера отметили, что убытки связаны с тем, что у КП непрозрачная финансовая деятельность, и с такими результатами стоит ждать увеличения тарифа до 15-16 грн.