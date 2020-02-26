В метрополитене объяснили, почему у них растут убытки

26 февраля 2020 г. 12:13
Автор: Марина Николаева
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По итогам 2019 года убытки метро составили 266 миллионов гривен, что в два раза больше чем в 2018 году. Ответ директора КП "Харьковский метрополитен", на вопрос, почему так произошло, зачитал на сессии горсовета Геннадий Кернес. Дирекция ответила, что связано это с тем, что в Харькове произошел отток работоспособного населения и люди стали меньше ездить, кроме того, часть из них до сих пор езит по 5 грн, так как пополнили карточки ещё до подорожания.

Оппоненты же мера отметили, что убытки связаны с тем, что у КП непрозрачная финансовая деятельность, и с такими результатами стоит ждать увеличения тарифа до 15-16 грн.

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