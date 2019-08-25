Какие купюры в Украине подделывают чаще всего - данные Нацбанка

Большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года поддельных банкнот гривны приходилось на банкноты четырех номиналов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
По данным Нацбанка, чаще всего изымались банкноты следующих номиналов:
500 грн (50% от общего количества изъятых подделок);
100 грн (24%);
200 грн (14%);
50 грн (11%).
Отмечается, что чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.
По данным НБУ, большинство изъятых поддельных банкнот изготовлено с помощью струйных принтеров - 93%. Подделки, изготовленные лазерными принтерами и с помощью цветных копировальных аппаратов, составляли 6%, полиграфическим способом - 1%.
Сумма подделки банкнот гривны за первое полугодие 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 26% и 20% соответственно.