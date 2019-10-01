В обменниках резко подорожал доллар

Во вторник, 1 октября, наличный курс доллара в обменниках резко вырос.

Так, средний курс покупки наличного доллара вырос на 28,10 коп и составляет 24,2760 грн.

Курс продажи вырос на 37,20 коп – до 24,6870 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,1 коп и составляет 26,3050 грн.

Средний курс продажи вырос на 30,17 коп до 26,9457.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,4 коп и составляет 3,418 грн за 10 российских рублей.

Средний курс продажи вырос на 1,9 коп и составляет 3,842 грн.

Отметим, официальный обменный курс гривны к доллару и евро за сентябрь укрепился на 4,6% и 5,7% соответственно.