В ожидании локдауна: закрылся харьковский кинотеатр, какой бизнес может стать следующим?

Один из пабов в спальном районе Харькова, на Новых Домах. Здесь говорят - придерживаются санитарных норм. На столах - антисептики, персонал в масках, есть дистанция между столами. Однако постоянно приходится подстраиваться под новые ограничения, накапливать долги и прогнозировать убытки.

Обычно декабрь - один из самых прибыльных месяцев для сферы общественного питания. Но в этом году о больших доходах можно только мечтать, говорит владелец сети пабов Влад Киянский. А закрытие кафе и ресторанов в новогодне-рождественский период может стать контрольным выстрелом для бизнеса.

Влад Киянский, владелец сети пабов

У нас вводятся полумеры, которые не помогают эпидемиологической ситуации, но при этом разрушают экономику. Сейчас мы генерируем долги. Что может быть хуже? Непонятно. Есть у любого долга, у любого события есть точки невозврата и критические массы. Так вот: полный нокдаун - он переполнит эту чашу, и многие не вернутся в бизнес.

Более сотни развлекательных заведений и заведений общественного питания объединились в ассоциацию рестораторов города. Выходят на митинги, устраивают пикеты у местных советов и борются за право работать. Уверены: строгий карантин - приговор для малого и среднего бизнеса, и существенный удар по экономике страны.

Сергей Винилов, представитель Харьковской ассоциации рестораторов

В нашей ассоциации есть мой товарищ, который буквально на прошлой неделе закрыл заведение, он не может платить аренду, налоги, не считая уже зарплаты, коммунальных услуг.

Мы хотим сделать бренд, защитить имя ресторана, кафе, бара, что это не тошниловка, мы - не разносчики заразы.

Экономисты отмечают, что если в фармацевтической отрасли и электронной коммерции после начала карантина - настоящий экономический бум, то для сферы услуг - а это салоны красоты, небольшие магазины, пункты питания - локдаун действительно может иметь убийственный эффект.

Чтобы его смягчить, должностным лицам различных уровней власти необходимо продумать механизмы помощи предпринимателям. Например, возмещение части убытков или налоговые каникулы.

Сергей Беренда, кандидат экономических наук

Якщо буде повний локдаун, втрати будуть дуже суттєві. Інша справа, що держава ці втрати якимось чином не компенсує. Можливо, зниженням податків або прямих виплат.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 8000 гривен помощи физическим лицам - предпринимателям и работникам, потерявшим работу. Но бизнесмены отмечают: по сравнению с общими убытками отрасли - это мизер.

Чтобы помочь пережить предпринимателям возможный локдаун, на сессии городского совета Харькова один из депутатов предлагал сделать на некоторое время нулевую ставку единого налога как минимум для ФЛП 1 и 2 группы. Или хотя бы снизить ее. Еще весной таким путем пошли представители некоторых городов. Харьковские бизнесмены неоднократно просили поддержать эту инициативу, ведь даже те, кто пережил весенний тотальный карантин, пока только выходят в ноль

Игорь Черняк, депутат горсовета

Замість того, щоб просто розглянути цю пропозицію чи продискутувати, зробити знижку на 50% або 70%, я отримав відповідь від юридичного Департаменту, що прийняття проекту призведе до розбалансування бюджета міста. А якщо ці ФОПИ закриються й перестануть сплачувати, це призведе до розбалансування?!

Однако как и весной, этот проект депутаты не стали рассматривать. По словам первого вице-мэра, чиновникам нужно больше времени, чтобы подсчитать льготы, которые они могут предоставить предпринимателям.

Игорь Терехов, 1-вице-мэр

Мы должны четко понимать, что есть бюджет, социальный бюджет, направленный на борьбу с той же пандемией, на здравоохранение, на социально- экономические программы, на развитие города Харькова, мы обязаны сбансировать, мы не можем спонтанно принимать бюджеты.

При этом только за текущий год харьковский бюджет, по оценке Департамента финансов, потерял до половины миллиарда гривен из-за недопоступления налогов. В первую очередь, из-за ФЛП, которые не пережили первый локдаун.