В прокуратуре назвали убытки от потери Крыма

Прокуратура АР Крыма оценивает убытки от аннексии полуострова Россией более чем в триллион гривен. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос агентства УНН.

"Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетом, проведенного ОАО Гильдия оценщиков Украины, размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн грн", - говорится в сообщении.

Отметим, что убытки охватывают ограничения доступа к использованию имущества, нарушение имущественных прав Украины.

По данным прокуратуры, в аннексированном Крыма "национализировали" более 4 тысяч предприятий и учреждений, находящихся в собственности Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку $1,3 млрд и начислять $97 тысяч процентов в каждый последующий день по делу об активах в Крыму. Киевский апелляционный суд дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже. РФ данное решение оспорила.

Аналогичный иск в арбитраж в августе подала компания Укрэнерго.