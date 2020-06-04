В работе Приват 24 сбой: приложение и контакт-центр не работают

04 июня 2020 г. 14:09
Источник: ITC.ua
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В сервисах крупнейшего украинского банка «ПриватБанк» утром 4 июня произошел сбой — фирменный онлайн-банкинг Приват24 «слег». Сбой произошел примерно в 10 утра — в это время пользователи по всей Украине начали массово жаловаться на недоступность системы Приват24.

В «ПриватБанке» подчеркнули, что проблема касается сугубо сервиса «Приват24». Оплаты через POS-терминалы, снятие наличных через банкоматы и другие операции выполняются в штатном режиме. В банке пообещали восстановить работу в течение часа. Пресс-служба «ПриватБанка» распространила следующее заявление по поводу сбоя:

«В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования «ПриватБанк» уведомил клиентов о временных неудобствах с недоступностью авторизации в «Приват24» и звонков в контакт центр-банка. По данным «ПриватБанка», последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа».

Несмотря на это, система до сих пор не работает и решение проблемы перенесли на «неопределенный срок».

 

 

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