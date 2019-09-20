 

В Раде представляют проект госбюджета на 2020 год (онлайн)

20 сентября 2019 г. 11:02
Источник: УНИАН
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Сегодня в Верховной Раде состоится представление правительственного законопроекта о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Представлять его будет министр финансов Оксана Маркарова, а докладывать по законопроекту - председатель Комитета ВР по вопросам бюджета.

Рассмотреть включение сегодня в повестку дня сессии планируется законопроект по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

Ряд законопроектов стоит в блоке для включения в повестку дня сегодняшнего заседания и принятия по ним решения. В частности, это законопроект относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период.

Также в сегодняшней повестке дня есть блок вопросов, подготовленных ко второму чтению. В том числе, законопроект об организации обороны государства, которым вносятся изменения в закон “Об обороне Украины”.

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