В СБУ назвали, какой «откат» получают чиновники Балаклеи на ремонтных работах - ХАЦ

Харьковские правоохранители расследуют уголовное производство относительно разворовывания бюджетных средств чиновниками Балаклейского горсовета.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление Балаклейского районного суда Харьковской области от 27 сентября 2019 года.

Как следует из документа, сотрудники СБУ передали материалы по выявленным схемам в полицию.

По данным правоохранителей, чиновники организовали схему хищения средств из местного бюджета при проведении ремонтных и других работ на территории Балаклеи.

Как установлено, различные ремонтные работы проводились ФЛП без заключения соответствующих договоров и подписания актов приема выполненных работ.

После того, как работы уже были выполнены, то подписывались соглашения и закрывались акты выполненных работ по завышенным ценам.

«Средства, полученные таким образом, распределяются между участниками указанной схемы. В частности должностные лица Балаклейского городского совета получают около 20-30 процентов выделенных таким образом из бюджета средств, так называемый «откат», - говорится в судебном постановлении.

Среди подозрительных объектов следователи называют текущий ремонт дороги по ул. Грушевского стоимостью 199,5 тыс. гривен. Подрядчиком был ФЛП Блудов Валерий Владимирович.

Всего, по данным следствия, Блудов получил от Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и развития инфраструктуры города Балаклейского городского совета 21 подряд на общую сумму 2400000 гривен.

Мэром Балаклеи сейчас является Иван Столбовой.

В ХАЦ напомнили, что по их данным, стоимость работ при аварийно-восстановительных работ в Балаклее была завышена вдвое.