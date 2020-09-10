В Счетной палате рассказали, на что пошли деньги из фонда борьбы с коронавирусом

Правительство Украины распределило все 66 миллиардов гривен из фонда борьбы с COVID-19, при этом потрачено около трети средств – 19,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Счетная палата со ссылкой на ее председателя Валерия Пацкана.

"Мы планируем проверить эффективность расходования средств фонда борьбы с COVID-19. Скорее всего, в следующем году, когда завершится этот бюджетный год. Но уже сейчас оперативно мониторим расходы из бюджета на борьбу с COVID-19. Еще в июле правительство распределило все 66 миллиардов гривен фонда. По состоянию на 7 сентября 19,5 миллиарда гривен - использованы", - говорится в сообщении.

Пацкан добавил, что из этих средств 8,9 миллиарда гривен

- выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФОПов, страховые выплаты и материальную помощь медикам;

7,6 миллиарда гривен - на дороги;

2,7 миллиарда гривен - доплаты к зарплате сотрудникам МВД, Минздрава, исполнительной службы и другим;

262 миллиона гривен - закупка оборудования, средств индивидуальной защиты.

Также он отметил, что по шести бюджетным программам не осуществлялись расходы на 14 миллиардов гривен. В частности, 6 миллиардов гривен не были выплачены Минздраву на доплаты к зарплатам медиков, еще 5,3 миллиарда не были использованы на закупку оборудования для приемных отделений опорных здравоохранительных учреждений.

По расчетам специалистов Счетной палаты в фонде недостаточно средств для реализации трех бюджетных программ - доплаты полицейским, помощь по частичной безработице и выплаты пособий на детей ФОПов.

"Например, остаток средств по бюджетной программе по выплате по частичной безработице - 480 миллионов гривен (среднемесячные выплаты - 560 миллионов гривен). Для выплат в сентябре средств еще хватит. А до окончания карантина необходимо дополнительно 640 миллионов гривен", - отметил Пацкан.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом. Из 66 миллиардов гривен 16 миллиардов выделено для системы здравоохранения, в частности, для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования и так далее. Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 миллиардов гривен, из которых 2,7 миллиарда - на помощь по частичной безработице. Также 2,5 миллиарда гривен направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающим жизнедеятельность населения. Кроме того, 35 миллиардов гривен пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что часть денег из фонда борьбы с COVID-19 была направлена на ремонт дорог, которые ведут в приемные отделения опорных больниц, что связано с противодействием распространению коронавируса.