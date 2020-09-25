В сквере на Плехановской установят новые лавочки по рекордной для Харькова цене

«Золотые» лавочки от харьковских городских властей уже не первый год являются мемом и символом расточительности. Ведь всякий раз перед выборами они начинают расти, как грибы после дождя по всему Харькову. А цена их каждый раз увеличивается.

Еще в 2010 году харьковской мэр удивил всю страну и лично в то время вице-премьер премьер-министра Украины Бориса Колесникова, продемонстрировав лавочки для новой станции метро “Алексеевская” по тогдашней цене новенького «Ланоса» - по 630 000 гривен за каждую. После нагоняя от чиновника цена на скамейки упала более чем в два раза, но все равно долгое время стоимость скамеек на станции "Алексеевской" оставалась рекордной.

Пока в мэрии не решили обновить скамейки в сквере на Плехановской. и отдать за некоторые из них 183000 гривен и 240 000.

Евгений Лисичкин, Харьковский антикоррупционный центр

Під час влади Геннадія Кернеса зберігається тренд - покупати лавочки по якимось космічним цінам, буквально в цьому році Молодіжний парк купив лавочки по 29 тисяч, але не один парк, де звичайні лавочки коштують дорожче, ніж по 1000 долларів за одну штуку, а ми знаходили їх за 10-12 тисяч гривень.

Новые рекордные лавки безусловно уникальные и длиннющие, но их цена - это фактически цена одного ИВЛ или сотен защитных костюмов для врачей.

Вот только перед выборами деньги решили расходовать на имиджевое благоустройство, констатируют эксперты.

Тем более речь идет не только о двух скамейках - в сквере планируется установка нового освещения, ограждения, других парковых сидений, урн, озеленение, ремонт водопровода, детская и спортивные площадки. Будут построены новый фонтан, биотуалет и сцена.

Всего работ на 43 млн гривен, которыми можно было б распорядиться по-другому, говорят сами избиратели.

Любовь, постоянная посетительница парка

В первую очередь, да, надо, чтоб у нас медицина была на высшем уровне. Раз у нас сейчас такое положение, я думаю, нужно все финансы бросить на лечение людей, на восстановление медицины. У нас, по-моему, медицина упала. Здоровье прежде всего, потому что некому будет потом гулять в парках, если люди будут болеть. Кто потом придёт в эти парки?

Ольга, постоянная посетительница парка

Напевно, краще їх кудись на допомогу, на лікарні. Тим паче, в цей час, який зараз, що зараз відбувається, у звязку з хворобами і так далі

Антикоррупционеры уверяют: если проанализировать расходы на сквер на Плехановской, переплаты очевидны. Что неудивительно, ведь тендер выиграла фирма «ВВК-Стиль», основателем которой в свое время был Сергей Медведев. Его инициалы совпадают с инициалами заместителя гендиректора КП «Харьковские тепловые сети». Эта фирма получала подряды от КП «Харьковские тепловые сети», которое также подчиняется Департаменту коммунального хозяйства. И именно этот Департамент заказал ремонт в сквере.

Но директор Департамента Алексей Богач ни эти совпадения, ни космические цены на лавочки не объясняет и отклоняет звонки.