В суде по делу о "кооперативных схемах" активисты предложили подсудимым торт из "городской земли"

Сегодня в Дзержинском суде проходит судебное заседание по делу о «кооперативных схемах» должностных лиц Харьковского городского совета.

Речь идет о переводе в частную собственность 650 гектаров земли громады, которую в 2008-2014 годах фигуранты уголовного дела раздали псевдо-кооперативам под коммерческую застройку и особняки.

Сегодня обвиняемые - главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, его заместитель Сергей Колоша, экс-заместитель Харьковского городского головы Татьяна Овинникова и еще три человека - прибыли в суд.

Около 10 часов утра возле Дзержинского суда в Харькове активисты Харьковского антикоррупционного центра устроили перфоманс.

В суд активисты принесли торт.

"На примере того как легко разрезать торт, мы показываем, как легко раздеребанить городские земли", - сказал харьковский активист Игорь Черняк.

Разрезанный торт активисты предложили отведать подсудимым.

Все подсудимые отказались.

Напомним, по делу о так называемых "кооперативных схемах" среди подозреваемых по делу кроме бывших чиновников горсовета - те, кто создавал так называемые кооперативы. Следствием и сопровождением в суде занимается Генеральная прокуратура. Предъявленное обвинение чиновникам они считают обоснованным и доказанным.