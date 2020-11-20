В Украине дорожает доллар: курс валют на понедельник

20 ноября 2020 г. 21:00
Источник: УНИАН
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Национальный банк Украины на понедельник, 23 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,36 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,63 грн/евро, то есть гривня ослабла к  евро на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Нацбанк на 23 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,36 (20 ноября – 28,26);

100 EUR – 33,63 (20 ноября – 33,44).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,33/28,34 грн/долл., к евро – на уровне 33,62/33,63 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 20 ноября, установил официальный курс  гривни к доллару США на уровне 28,26 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

 

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