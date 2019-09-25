 

В Украине из-за изъятия мелких монет из оборота банкам разрешили округлять суммы

25 сентября 2019 г. 12:15
Источник: Корреспондент.net
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Национальный банк Украины с 25 сентября 2019 года распространил на банки право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов 1,2 и 5 копеек. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу.

Округления общих в чеке сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) осуществляются по следующим правилам:

сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

При безналичных расчетах округление осуществляться не будет.

Результаты округления являются прочими операционными доходами/расходами банка, сообщили в НБУ.

Напомним, что НБУ с октября выводит из оборота мелкие монеты. Монеты 1, 2 и 5 копеек полностью выводятся из оборота, а 25 копеек будут изыматься.

 

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