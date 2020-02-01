В Украине ликвидируют таксофоны

С 1 февраля 2020 года Укртелеком прекращает предоставлять услуги связи через таксофоны и начинает их демонтаж, пишет Лига.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 000 минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 000 минут", - сообщали в компании.

Укртелеком обслуживает около 4 800 таксофонов, все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

"Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Уже годы как услуга таксофонии является убыточной", - говорят в компании.

Оператор сосредоточится на развитии других каналов телекомсвязи, в частности - оптического интернета.

В конце декабря в Укртелекоме заявили о подорожании телефонной связи, но вскоре компания передумала повышать тарифы.