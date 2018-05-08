В Украине появилась еще одна платежная система

08 мая 2018 г. 13:00
Источник: УНИАН
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Национальный банк Украины зарегистрировал новую систему по переводу средств «Глобус», выдав соответствующее свидетельство платежной организации этой системы - банку «Глобус».

Как сообщается на сайте НБУ, система будет осуществлять переводы наличных и безналичных средств физических и юридических лиц.

Также сообщается, что новая система стала восемнадцатой международной платежной системой на рынке Украины.

Ранее Национальный банк на нормативном уровне создал все условия для прихода в Украину платежного сервиса Apple Pay.

По информации регулятора, старт работы сервиса зависит от достижения договоренностей между заинтересованными банками-эмитентами платежных карт, международными карточными платежными системами и самой компанией.
 

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